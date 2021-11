Food for eyes: आंखों की रोशनी और immunity बढ़ाने के लिए कारगर हैं ये 5 सब्जियां, मिलते हैं जबरदस्त लाभ

Food for eyes: उल्टा सीधा खानपान और गलत लाइफ स्टाइल सेहत के लिए बेहद नुकसान पहुंचाती है. लंबे समय तक मोबाइल चलाना और पूरी नहीं नहीं लेने से आंखों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा इम्युनिटी भी कमजोर होने लगती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मजबूत इम्युनिटी और आंखों की सेहत के लिए लिए हेल्दी डाइट बेहद जरूरी है. विटामिन सी जैसे पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं.

हेल्दी रहने के लिए क्या करें?

इस खबर में हम आपके लिए विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर कुछ सब्जियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो कोरोना काल में आपकी सेहत का खास ख्याल रखेंगी. इन सब्जियों से न सिर्फ इम्युनिटी बढ़ेगी, बल्की आंखों की रोशनी भी ठीक होगी और आप कई रोगों से बचाने सकते हैं.

इन सब्जियों का सेवन जरूरी (Consumption of these vegetables is necessary for immunity)

1. पालक

डाइटिशियन डॉ. रंजना सिंह के अनुसार, पालक को इसलिए खास माना जाता है, क्योंकि इसमें बीटा-कैरोटीन और ल्यूटिन एंटिऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. इस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर के खतरे को कम करने का काम करते हैं. पालक विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जिससे आंखें लंबी उम्र तक स्वस्थ रहती हैं.

2. लहसुन

लहसुन एक स्वस्थ्य शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा गुणकारी है. लहसुन में खासकर एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है, लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन के कारण ही इसे पूरी दुनिया में खाया जाता है. यह न सिर्फ इम्युनिटी मजबूत करता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से बचाता है.

3. नींबू

नींबू विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट के सबसे अधिक उपलब्ध स्रोतों में से एक है. यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में हेल्प कर सकता है. एंटीऑक्सिडेंट शरीर को मुक्त कणों को हटाने में मदद करते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस छोटे फल में काफी मात्रा में थियामिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी -6, पैंटोथेनिक एसिड, कॉपर और मैंगनीज भी होते हैं, जो एक हेल्दी शरीर के लिए बेहद जरूरी माने गए हैं.

4. ब्रोकली का सेवन

ब्रोकली को सब्जियों में सबसे हेल्दी माना जाता है, क्योंकि ब्रोकली में 2 सबसे खास कंपाउंड हैं, जिन्हें ग्लूकोसाइनोलेट और सल्फोराफेन कहते हैं. ये दोनों कंपाउंड्स भी कैंसर को रोकने में मददगार होते हैं. ब्रोकली के सेवन से कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा कम होता है. इससे इम्युनिटी मजबूत होती है.

5. शिमला मिर्च

डॉ. रंजना सिंह की मानें तो शिमला मिर्च में किसी भी खट्टे फल की तुलना में विटामिन सी की समान मात्रा होती है. यह सब्जी बीटा कैरोटीन का भी बेहतर स्रोत है. इसमें मौजूद खनिज और विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सकते हैं. यह आंखों को स्वस्थ रखने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.