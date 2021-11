'Sugar Free' जिंदगी: शुगर पेशेंट खाना शुरू करें किचन में रखीं ये 5 चीजें, कंट्रोल में रहेगी बीमारी, जानिए शानदार फायदे

Food for sugar patient: अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये खबर आपके काम की है. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हमारा खानपान महत्वपूर्म भूमिका निभाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं वैसे तो इसे जड़ से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन एक हेल्दी डाइट के साथ इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है.

भारतीय रसोइयों में इस्तेमाल होने वाले मसाले न केवल स्वाद में भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें औषधीय गुण भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे ही चार मसाले हैं, जिनको डाइट में शामिल करके ब्लड शुगर को आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं.

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर और लेखक अबरार मुल्तानी भी कहते हैं कि डायबिटीज टाइप-2 के मैनेजमेंट में हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल अहम भूमिका निभाता है. यदि डाइट में रसोई में मौजूद हल्दी, मेथी, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी को शामिल किया जाए, तो रोगियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा.

क्यों होती है शुगर की बीमारी

डॉक्टर अबरार मुल्तानी की मानें तो डायबिटीज होने का कारण खराब लाइफस्टाइल, उम्र बढ़ना, मोटापा और तनाव हो सकता है. इसकी वजह से हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.

डायबिटीज के शुरुआती लक्षण (symptoms of diabetes)

बेचैनी कपकपी ज्यादा भूख लगना पसीना आना थकान सिर दर्द धुंधलापन दिखना दिल की धड़कन तेज होना वजन अचानक घटने लगना अचानक वजन बढ़ना

डायबिटीज मरीजों के लिए लाभकारी हैं ये पांच चीजें (These five foods are beneficial for diabetes patients)

1. लौंग का सेवन

लौंग डायबिटीज मरीजों के लिए लाभकारी है. यह दांत में दर्द और सर्दी-खांसी, जुखाम के इलाज में एक शानदार उपचार है. लौंग में मौजूद एंटीइंफ्लेमेट्री, जर्मिसाइडल और एनाल्जेसिक इफैक्ट न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, बल्कि इंसुलिन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी जानी जाती है.

2. मेथी का सेवन

लोग मेथी के पत्तों का साग बहुत पसंद करते हैं. ये मधुमेह रोगियों के लिए भी ​बहुत लाभकारी होती है. मेथी पाचन की प्रक्रिया और कार्ब्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को धीमा करती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मेथी का सेवन फायदेमंद होता है.

3. तुलसी का सेवन

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि तुलसी का सेवन इम्युनिटी में सुधार करता है, साथ ही शरीर को मजबूत बनाता है. एक्सपर्ट के अनुसार, तुलसी ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करती है. तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. तुलसी को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी जाना जाता है.

4. काली मिर्च का सेवन

काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट का जाना माना सोर्स है और ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में कारगर है. यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी कारगार साबित हुई है. ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काली मिर्च भी लाभकारी है.

5. काला चना

काला चना भी शुगर पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है. यह खून में आसानी से घुल जाता. इसलिए ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए काले चने के सेवन की सलाह दी जाती है. काले चने में विटामिन ए, बी, सी, डी, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मिनरल्स की अच्छी-खासी मात्रा होती है. इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.