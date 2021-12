Healthy Digestion: ये हैं वो 5 चीजें जो पाचन तंत्र को बना देंगी मजबूत, फिर आपको कभी नहीं सताएंगी ये बीमारियां

Foods For Healthy Digestion: अगर आप कब्ज या फिर पेट में बनने वाली गैस की समस्या से परेशान रहते हैं तो खराब पाचन के संकेत हो सकते हैं. कहा जाता है कि जितना मजबूत आपका पाचन तंत्र होगा आप उतना ही स्वस्थ और फिट रहेंगे. एक हेल्दी पाचन तंत्र को बनाए रखना एक कठिन काम हो सकता है. ऐसी कई चीजे हैं, जो सीधे तौर पर पाचन को प्रभावित करती हैं, जैसे उल्टा सीधा खानपान, खराब लाइफ स्टाइल, नींद नहीं लेना आदि.

पाचन खराब होने से होती हैं ये समस्याएं (These problems are caused by poor digestion)

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए पाचन का ठीक रहना सबसे जरूरी होता है. पाचन की समस्या होने के कारण लोगों को अपच, कब्ज और दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती है.

आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बेहतर पाचन के लिए कौन सा ब्रेकफास्ट खाना चाहिए. इसलिए इस खबर में हम आपके लिए कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जो पाचन को बेहतर बना सकते हैं. आप इन फूड्स को ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल करें.

पाचन को सही रखने वाले फूड्स (Foods For Healthy Digestion)

1. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद शहद-नींबू का सेवन

गर्म पानी के साथ शहद और नींबू का सेवन पाचन और इम्यूनिटी दोनों में सुधार करने के लिए जाने जाते हैं. इसे सुबह-सुबह खाली पेट खाने से आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है, लिहाजा वजन घटाने में भी मदद मिलती है.

2. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद पपीता

पीता हेल्दी आंत के लिए दिन की शुरुआत करने के लिए एकदम सही भोजन है. ब्रेकफास्ट में पपीते का सेवन पूरे दिन पाचन क्रिया को बढ़ावा देने में मदद कर सकताहै, क्योंकि इसमें मौजूद पापेन नामक एक पाचक एंजाइम होता है.

3. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद सेब

सेब भी पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है. ये विटामिन ए, सी से भरपूर होता है और इसमें कई खनिज और पोटेशियम भी होते हैं. फाइबर से भरपूर होने के कारण हेल्दी पाचन तंत्र को भी बनाए रखता है.

4. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद खीरा

खीरा में इरेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, जो उचित पाचन में सहायता करता है. इस साधारण भोजन के चमत्कारी प्रभाव कई गुना हैं, जैसे पेट की अम्लता, गैस्ट्र्रिटिस और पेप्टिक अल्सर से राहत प्रदान करना.

5. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद केला

अगर आपको पाचन तंत्र को हेल्दी बनाना है तो केला का सेवन करें. इसकी उच्च फाइबर सामग्री के कारण, ये च्छे मल त्याग के लिए भी महत्वपूर्ण है.

