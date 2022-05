Hair Care Tips: टूटते बालों से परेशान लोग ऐसे लगाएं इमली की पत्तियां, मजबूत होंगे हेयर, चमक भी बढ़ेगी

Hair Care Tips: सही केयर नहीं होने से आपके बाल टूटने लगते हैं, कई लोग सफेद बालों की समस्या से जूझने लगते हैं तो कुछ लोग रूखे बालों से परेशान हो जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि इन सभी समस्याओं से इमली की पत्तियां आपको राहत दिला सकती हैं? जी हां, बालों के लिए इमली की पत्तियां काफी फायदेमंद होती है. इसके इस्तेमाल से आप बालों की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं. साथ ही यह बालों से डैंड्रफ और बैक्टीरियल समस्याओं को दूर कर सकता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमली की पत्तियों से बालों की चमक बढ़ती है. साथ ही यह आपके बालों से डैंड्रफ, झड़ते और टूटते बालों की परेशानी को दूर कर सकता है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको इमली से एलर्जी है, तो इसे अपने बालों पर न लगाएं, क्योंकि इससे आपको परेशानी हो सकती है.

बालों में ऐसे लगाएं इमली की पत्तियां- Apply tamarind leaves on hair like this

पहला तरीका

सबसे पहले इमली की पत्तियों को पीस लें.

अब इसमें थोड़ी सी दही मिक्स करके इसे अपने बालों पर लगाएं.

कुछ देर के लिए बालों की अच्छे से मसाज करें.

गर्म तौलिए से 15 मिनट के लिए लपेट दें.

बाद में नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लें.

इससे झड़ते और बेजान बालों की परेशानी दूर होगी.

दूसरा तरीका

सबसे पहले इमली की पत्तियों लें. अब पांच गिलास पानी लें. अब इस पानी को अच्छी तरह उबाल लें. इसमें इमली की पत्तियां डालकर ठंडा होने दें. इसके बाद इस पानी से अपने बालों को धोएं. इससे आपके बालों से डैंड्रफ की परेशानी दूर होगी.

इमली पत्ती से बालों को मिलने वाले फायदे- Benefits of tamarind leaf for hair

एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल से भरपूर इमली की पत्तियां झड़ते और टूटते बालों की परेशानी को दूर करती हैं. ये बालों को अंदर से मजबूत करने में भी असरदार हैं. इमली की पत्तियों में नैचुरल कलरिंग एजेंट पाया जाता है, जो सफेद बालों की समस्याओं को दूर कर सकता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बालों की चमक भी वापस आ सकती है. इमली की पत्तियों के रस में थोड़ा सा शहद मिक्स कर लें. फिर उसे अपने बालों पर लगाएं, ऐसा करने से भी बालों की चमक बढ़ेगी. फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स होने के चलते इमली की पत्तियां बालों की गुणवत्ता को बढ़ाता दे सकती हैं. इतना ही नहीं इमली की पत्तियों से आपके बाल स्ट्रेट हो सकते हैं. बालों को स्ट्रेस करने के लिए इमली की पत्तियों में चावल का पानी मिक्स कर लें. अब इसे आप अपने बालों पर लगाएं. इससे आपके बाल स्ट्रेस हो सकते हैं.

ऑयली स्किन वाले लोग चेहरे पर लगाएं नारियल पानी का ये फेस पैक, मिलेगा परमानेंट निखार, जानें सही तरीका

Disclaimer

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.