Hair Care Tips: बालों में तेल नहीं लगाने से गंजेपन का शिकार हो सकते हैं आप, जानिए इसके 5 बड़े नुकसान

Hair Care Tips: खूबसूरत दिखने के लिए स्किन के साथ बालों की भी केयर बेहद जरूरी होती है. इसके लिए उन्हें हेल्दी और मजबूत बनाना बहुत जरूरी है. इसके लिए समय-समय पर तेल लगाना, बालों को धोना और साफ-सफाई का ध्यान रखना होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो बालों में तेल नहीं लगाते. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कई बार देखा गया है कि बालों में तेल न लगाने की वजह से कई गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं.

अगर आप बालों में बहुत ज्यादा तेल लगाते हैं या गलत तरीके से बालों में तेल लगाते हैं तो इसके भी नुकसान होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बालों में तेल बिलकुल भी नहीं लगायें. बालों में तेल लगाने से न सिर्फ आपके बालों को फायदा मिलता है, बल्कि इससे आपके स्कैल्प को भी फायदा मिलता है. आइए हम बालों में तेल लगाने के नुकसान और फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

बालों में तेल नहीं लगाने से क्या होगा?- Disadvantages of not applying oil to hair

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बालों में बिलकुल भी तेल न लगाने या लंबे समय तक हेयर ऑयलिंग न करने से कई नुकसान हो सकते हैं. आपके बाल टूटने लगते हैं और पतले होकर कमजोर हो जाते हैं. बालों में तेल लगाने से स्कैल्प को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे बालों की ग्रोथ बढ़िया रहती है. नीचे जानिए बालों में तेल न लगाने के नुकसान...

बालों में तेल न लगाने के नुकसान

बाल ड्राई होकर वो कमजोर हो जाते हैं.

नमी बरकरार नहीं रहती है.

स्कैल्प में पिंपल्स और इचिंग हो सकती है.

ड्राइनेस और डैंड्रफ की समस्या हो सकती है.

पोषण नहीं मिलता है और बाल टूटने लगते हैं.

हेयर ऑयलिंग क्यों है जरूरी

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बालों में ऑयलिंग नहीं की जाए तो आप कई समस्साओं से जूझ सकते हैं. तेल नहीं लगाने से पर्याप्त पोषण, ग्रोथ और मजबूती नहीं होती. बालों में समय-समय पर तेल लगाने से सीबम का उत्पादन संतुलित रहता है और बालों को पर्याप्त पोषण मिलता है. नीचे जानिए बालों में तेल लगाने के फायदे...

बालों में तेल लगाने के फायदे- Benefits of applying oil to hair

बाल मजबूत और हेल्दी बनते हैं. फ्रिजिनेस कम होती है और टूटने का खतरा कम होता है. बाल हाइड्रेट रहते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़िया होती है. बालों को पोषण मिलता है, जिससे वो चमकदार रहते हैं. बाल घने और स्कैल्प साफ होता है.

Skin care tips: इन 3 चीजों से घर पर करें स्क्रब, चमक जाएगी स्किन, मिलेगा जबरदस्त निखार

Disclaimer

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.