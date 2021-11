Liver detox foods: लिवर को अंदर से साफ करके मजबूत बना देंगी ये चीजें, कई बीमारियां रहेंगी दूर

Liver detox foods: ये बात सभी जानते हैं कि लिवर शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है. क्योंकि इसके कई काम हैं, यह शरीर से जहरीले रसायन यानी टॉक्सिन (Toxin) को बाहर निकालता है. पित्त (Bile) का उत्सर्जन कर एंजाइम को सक्रिय करता है. लिवर प्रोटीन (Protein) और कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन में भी मदद करता है. इसके अलावा लिवर कुछ मिनिरल्स, विटामिन ए और आइरन का स्टोरेज भी करता है. खून में आरबीसी को बाहर निकालने का काम भी लिवर ही करता है. अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लिवर एक स्वस्थ शरीर के लिए कितना जरूरी है. इसलिए इसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है.

आजकल लिवर डिटॉक्स (Liver detoxification) की चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि इससे लिवर की सफाई होती है और लिवर में मौजूद सभी तरह के हानिकारिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं. शायद आपको पता होगा कि बाजार में कई तरह के लिवर डिटॉक्स मौजूद हैं, जिनमें कई तरह के दावे किए जाते हैं. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसलिए जरूरी है कि ऐसी नेचुरल और कुदरती चीजों का सेवन किया जाए, जो लिवर का डिटॉक्स करें.

क्या है लिवर डिटॉक्स (what is liver detox)

लिवर डिटॉक्स, क्लींज (Cleanse) और फ्लश एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स (Toxins) को बाहर निकालने, वजन कम करने या आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का दावा करता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब बार-बार एलर्जी हो तो हमें समझना चाहिए कि लिवर को डिटॉक्स की जरूरत है.

लिवर खराब होने के लक्षण क्या हैं? (What are the symptoms of liver damage)

कुपोषण भूख न लगना थकान डाइजेशन में प्रॉब्लम स्किन का रंग बदलना गैस बनना छाती में जलन होना

लिवर को डिटॉक्स करने वाले जरूरी फूड (Liver detox foods)



1. गर्म पानी और नींबू

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, गर्म पानी के साथ नींबू लिवर डिटॉक्सीफिकेशन का काम करता है. खास बात ये हतै कि यह शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है. सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस डालकर पीने से आपको जबरदस्त लाभ होगा.

2. हल्दी का सेवन

नींबू के अलावा आपको हल्दी का सेवन लाभकारी है. इसलिए लिवर डिटॉक्स के लिए हल्दी का सेवन बढ़ा देना चाहिए. हल्दी एंजाइम बूस्टर का काम करती है, जिससे भोजन के साथ पेट के अंदर गए टॉक्सिन को बाहर निकलने में मदद मिलती है.

3. आंवले का सेवन

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लिवर को डिटॉक्स करने के लिए आंवले का जूस फायदमंद है. आंवले में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंदर से टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है.

4. पालक और सरसों का सेवन

हरी पत्तेदार सब्जियां या साग लिवर डिटॉक्सीफिकेशन के लिए कुदरती चीज हैं. आप चाहें तो इन दोनों का जूस निकालकर भी पी सकते हैं. इसके साथ ही इसको सामान्य तरीके से भी खाया जा सकता है.

इन चीजों के सेवन से बचें

अगर आप अपने लिवर को सही और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जंक फूड, सिगरेट, शराब को पूरी तरह से बाय-बाय कह दें.

