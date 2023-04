Myopia Prevention: कहीं आपकी आंखों में मायोपिया तो नहीं? जानिए इसके बारे में सबकुछ...

Myopia Symptoms: आज के समय में अधिकतर लोग डेस्क जॉब वाले हैं, जिसमें स्क्रीन के सामने में देर तक बैठकर काम करना पड़ता है. कंप्यूटर स्क्रीन का सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ता है. ऐसे में लोगों को नजदीक का दिखना कम होने लगता है, वहीं कुछ लोगों को दूर की चीजें देखने में भी कठिनाई होती है. इस स्थिति को मायोपिया कहते हैं. हालांकि यह समस्या कई बार उम्र बढ़ने पर होती है, लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल के चलते युवा और बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं. आज हम आपको इस लेख में मायोपिया के बारे में सबकुछ बताएंगे...

क्या है मायोपिया? (What Is Myopia)



मायोपिया एक ऐसी बीमारी है, जिसमें आई बॉल यानी आंख की पुतली का आकार बढ़ जाता है. ऐसे में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है. इस स्थिति में व्यक्ति को दूर की चीजें धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देने लगती हैं.

क्या है मायोपिया होने के कारण? (What is the cause of Myopia)

अगर आपकी आंखों की पुतली बहुत लंबी हो जाती है, इससे भी आप मायोपिया से परेशान हो सकते हैं. जानकारी के अनुसार, इस स्थिति में जो रोशनी आंखों में प्रवेश करती है, वो स्पष्ट रूप से फोकस नहीं होती है। जब मायोपिया की ज्यादा समस्या बढ़ जाती है, तो आप मोतियाबिंद या ग्लुकोमा होने का जोखिम बढ़ जाता है. अगर आप...

1. स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताते हैं.

2. यह एक आनुवंशिक रोग है. अगर आपके परिवार में किसी को मायोपिया की समस्या है, तो आपके लिए इस बीमारी का खतरा बढ़ सकता है.

3. पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रोशनी न मिलने के कारण

जानें मयोपिया के लक्षण (Symptoms Of Myopia)

1. आंखों से लगातार पानी आना.

2. बार-बार आंखें झपकाना.

3. दूर की चीजों को देखने के लिए आंखों पर जोर डालना.

4. पलकों को सिकुड़कर देखना.

इस तरह करें मायोपिया का उपचार (Treatment For Myopia)

1. एक्सपर्ट बताते हैं कि मायोपिया के नॉन सर्जिकल इलाज के लिए चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता है.

2. इसके लिए चश्मा में भी कई प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाई फोक्ल्स, मल्टी फोकल लेंस आदि शामिल है.

3. सर्जरी से भी इसे ठीक किया जा सकता है, जिसके बाद रोगी को साफ-साफ नजर आता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)