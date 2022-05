Radish side effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं मूली, फायदे की जगह होंगे ये बड़े नकुसान

Radish side effects: हर एक चीज के दो पहलू होते हैं. मूल भी एक इसी तरह की सब्जी है, जिसके सेवन के कुछ फायदे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये नुकसान भी पुहंचा सकती है. गर्मियों के दिनों में मूली कम ही बाजार में आती है, लेकिन मूली खाने के शौकीन लोग इस सब्जी को कहीं से भी तलाश कर ले ही आते हैं. ये मूली सभी लोगों को फायदा नहीं देती, कुछ बीमारियां और समस्याएं ऐसी हैं, जिनमें मूली का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है...

lybrate.com के अनुसार मूली कई तरह से फायदेमंद होने के साथ-साथ कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है. यही वजह है कि मूली का सेवन करने के दौरान कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है. खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ ख़ास हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं.

इन लोगों को नहीं खाना चाहिए मूली- These people should not eat radish

1. शरीर में पानी की कमी हो सकती है

जो लोग अधिक मूली खाते हैं उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती है. मूली में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जिससे यूरिन ज्यादा बनती है. जिसकी वजह से व्यक्ति को कई-कई बार यूरिन पास करनी पड़ती है, जो कि शरीर में पानी की कमी की वजह बन सकती है और इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है. इसलिए गर्मियों में अधिक मूली के सेवन से बचें.

2. हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है

जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल डाउन रहता है, वे भी मूली के अधिक सेवन से बचें. दरअसल, मूली के ज्यादा सेवन से हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत भी हो सकती है.

3. ब्लड प्रेशर लो कर सकती है मूली

जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो उनको मूली के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए. क्योंकि इसके सेवन से ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, जो शरीर के लिए कई नुकसान पहुंचाता है.

4. गर्भावस्था-पित्त पथरी में न खाएं मूली

अगर आपको पित्त की पथरी की दिक्कत है तो मूली का सेवन न करें. गर्भवती महिलाओं को भी इस सब्जी को खाने से बचना चाहिए.

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.