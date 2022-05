Remove dark circles: हफ्ते में 3 दिन इस तरह लगाएं कच्चा दूध, गायब हो जाएंगे डार्क सर्कल, चमक जाएगा चेहरा

Dark Circles Remove: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स एक बड़ी समस्या है. कम नींद लेना और ज्यादा मोबाइल का यूज करना इसका सामान्य कारण हो सकता है. डार्क सर्कल न सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए भी परेशान करते है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा तनाव लेना, कम सोना, पानी कम पीना और हार्मोन्स में बदलाव के चलते डार्क सर्कल होने लगते हैं.

आपने देखा होगा कि जब आंखों की नीचे काले घेरे हो जाते हैं तो यह हमें थका हुआ और बूढ़ा दिखाते हैं. अगर आप भी डार्क सर्कल से परेशान हैं तो दूध का इस्तेमाल करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल के इलाज के लिए दूध बहुत फायदेमंद है. इसमें त्वचा को लाइट करने वाले गुण होते हैं. आइए जानते हैं कि डार्क सर्कल हटाने के लिए दूध का उपयोग कैसे करें...



ऐसे हटाएं आंखों के नीचे मौजूद काले घेरे - How to remove dark circles under eyes

1. पहला तरीका

एक बाउल में थोड़ा ठंडा दूध लें.

अब इसमें दो रुई के गोले भिगो दें.

कॉटन बॉल्स को आंखों के ऊपर इस तरह रखें कि ये डार्क सर्कल्स को कवर कर ले.

इन्हें 20 मिनट के लिए छोड़ दें.

अब कॉटन बॉल्स को हटा दें.

फिर चेहरे को ताजे पानी से धो लें.

हर दिन तीन बार इसे दोहरा सकते हैं.

2. दूसरा तरीका

ठंडे दूध में थोड़ा सा बादाम का तेल मिलाएं.

तैयार हुए इस मिश्रण में दो कॉटन बॉल्स डुबोएं.

कॉटन बॉल्स को आंखों पर इस तरह रखें कि ये डार्क सर्कल्स को कवर कर लें.

15-20 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें.

इसके बाद ताजे पानी से धो लें.

इस उपाय को हर दूसरे दिन दोहरा सकते हैं.

3. तीसरा तरीका

ठंडा दूध और गुलाब जल को बराबर मात्रा में मिलाएं.

फिर इस मिश्रण में दो कॉटन पैड भिगोएं.

इसके बाद इन्हें अपनी आंखों के ऊपर रखें.

इससे डार्क सर्कल्स को कवर कर लें.

इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें.

कॉटन पैड निकालें और ताजे पानी से धो लें.

काले घेरे हटाने के लिए इस प्रक्रिया को दूध के साथ हर हफ्ते 3 बार दोहरा सकते हैं.

