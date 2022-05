Skin Care Tips: चेहरे की झुर्रियां, मुंहासे और दाग हटा देगा बकरी का दूध, मिलेगा जबरदस्त निखार

Skin Care Tips: बकरी का दूध सेहत के साथ स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. हेल्थलाइन में छपी एक खबर के अनुसार, बकरी के दूध (Goat milk) का इस्‍तेमाल बरसों से सेंसेटिव स्किन केयर (Skin Care) की समस्‍याओं को दूर करने के लिए किया जाता रहा है. बकरी का दूध स्किन से जुड़ी हर तरह की बेसिक समस्‍याओं को दूर कर सकता है. आप बकरी के दूध से बने फेस वॉश, मॉश्‍चराइजर और लोशन बाजार और ऑनलाइन खरीद सकते हैं.

बकरी के दूध की खासियत क्या है? What is special about goat milk

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बकरी के दूध का पीएच बैलेंस इंसानों जैसा ही होता है, यही वजह है कि यह इंसानों की स्किन के नेचुरल माइक्रोबायोम को डिस्‍टर्ब नहीं करता. हो सकता है कि जब आप इसे पहली बार यूज करें तो यह स्किन पर इनफ्लामेशन लाए, लेकिन कुछ ही देर में यह स्किन को रिकोगनाइज कर आसानी से स्किन में समा जाता है और बेहतर रिजल्‍ट देता है.

स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है बकरी का दूध- How goat's milk is beneficial for the skin

बकरी दूध स्किन के लिए कई तरीके से फायदेमंद है. दरअसल, बकरी के दूध में लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड होता है, जो स्किन की क्‍वालिटी को इंप्रूव करता है. इसके साथ ही ये इसमें विटामिन ई, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्निशियम, विटामिन-ए, विटामिन-सी व कई तरह के फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो बाजार से प्राप्त होने वाले साबुन या स्किन केयर प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज्यादा असरदार है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स स्किन केयर रूटीन में बकरी के दूध को शामिल करने की सलाह देते हैं.

स्किन पर बकरी का दूध लगाने के लाभ- Benefits of applying goat's milk on the skin

बकरी के दूध में पाए जाने वाला विटामिन ए स्किन को एक्सफोलिएट कर डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है. बकरी के दूध में अल्फा-हाइड्रोक्साइल एसिड्स मौजूद होते हैं, जो चेहरे से मुंहासों के निशान, काले धब्बे, झुर्रियों आदि को हटाने में कारगर हैं. आप रोज चेहरे की सफाई बकरी के दूध से करें. ये चेहरे की गंदगी और धूल-मिट्टी को हटाने में कारगर है. क्योंकि ये स्किन की प्राकृतिक नमी को छीने बिना त्वचा की गहराई से सफाई करता है. बकरी के दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन की रंगत को निखारने में मददगार है.इसके इस्तेमाल से आप चेहरे पर हुई टैनिग को दूर करके स्किन का रंग ब्राइट कर सकते हैं. बकरी दूध ड्राई स्किन की समस्या से भी आपको राहत दिलाने में मदद करता है. इसके अलावा ये स्किन के रैशेज, खुजली, फाइन लाइंस से भी आपको छुटकारा दिला सकता है.

Disclaimer

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.