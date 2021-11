Bad habits: ये 5 गलत आदतें आपको समय से पहले बना देती हैं बूढ़ा! जल्द सुधार लें...

Bad habits: अगर आपकी उम्र कम है और बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे हैं तो सावधान हो जाइए. इसके लिए आपकी कुछ गलत आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर इंसान में शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है. ये आदतें ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, बल्कि एजिंग प्रोसेस को भी तेज करती हैं. लिहाजा आप कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं.

आपको तेजी से बुढ़ापे के ओर ढकेल रहीं ये पांच आदतें (These five habits are pushing you towards old age)

1. एक्सरसाइज ना करना

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंसान के एक्टिव ना रहने से उसे बीमारियां जल्दी घेरती हैं और वह तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ता है. एक्सरसाइज ना करने के बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल तीनों तरह के प्रभाव होते हैं. इसलिए आपको रोज 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए.

2. स्मोकिंग और ड्रिंक करना

हम देखते हैं कि स्ट्रेस या एन्जाइटी से बचने के लिए ज्यादातर लोग एल्कोहल, तंबाकू या ड्रग्स जैसी चीजों का सेवन करने लगे हैं, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि इन चीजों के ओवरडोज से इंसान की मौत तक हो सकती है, लेकिन इससे भी पहले, इसका लगातार और ज्यादा सेवन हमें तेजी से बुढ़ापे की ओर धकेलता है. ये दिमाग और वजन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाकर एज फैक्टर के साथ खिलवाड़ करती है.

3. अधिक तनाव लेना

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी बात को लेकर ज्यादा चिंता करने से लोग जल्दी बूढ़े हो सकते हैं. वे किसी दिमागी या शारीरिक बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं. तनाव भले ही हमें महसूस नहीं होता, लेकिन यह बेहद जानलेवा और साइलेंट किलर है. यही वजह है कि अगर आपको लंबे समय तक जवां रहना है तो बहुत ज्यादा तनाव लेने से बचें.

4. पर्याप्त नींद ना लेना

जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते वे अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं. क्योंकि नींद न लेना भी तनाव की बड़ी वजह बनता है. नींद हमें फिर से जवां और तनाव मुक्त रहने में मदद करती है और एजिंग प्रोसेस को धीमा करती है. हालांकि कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज के युवाओं में यह दिक्कत काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके साइड इफेक्ट्स भविष्य में देखने को मिल सकते हैं.

5. खराब डाइट होना

एक हेल्दी डाइट आपको लंबे समय तक जवां बनाए रखती है. अगर आपकी उम्र कम है और बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे हैं तो डाइट को सुधारिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 21वीं सदी में सोडा, प्रोसेस्ड फूड और फैटी फूड जैसी चीजें हमारी डाइट का बड़ा हिस्सा बनी हैं और हमारी जीवन प्रत्याशा दर में कटौती के लिए यह सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.