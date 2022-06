Sugarcane Juice Side Effects: ये 4 लोग भूलकर भी न पीएं गन्ने का जूस, हालत हो जाएगी खराब, जानें वजह

Sugarcane Juice Side Effects: आपने देखा होगा कि लोग गर्मी में शरीर को ठंडा, तरोताजा रखने के लिए गन्ने का जूस पीते हैं. ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गन्ने के जूस में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गन्ने का जूस सभी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है.

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि कुछ लोगों को गन्ने का जूस पीने से नुकसान भी पहुंच सकता है. अगर आप फूड प्वाइजनिंग, मोटापा और सर्दी-जुकाम से जूझ रहे हैं तो गन्ने का जूस पीने से बचें, गन्ने का जूस इन समस्याओं को बढ़ा सकता है.

इन चार लोगों को नहीं पीना चाहिए गन्ने का जूस- These four people should not drink sugarcane juice

1. फूड प्वाइजनिंग होने पर न पीएं गन्ने का जूस

फूड प्वाइजनिंग होने पर गन्ने का जूस बिल्कुल न पिएं. ये इस समस्या को बढ़ा सकता है. दरअसल, कई बार गन्ने के ठेले पर मक्खियां भी बैठी रहती हैं. इससे गन्ने का जूस अनहेल्दी बनता है. ऐसे में ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. फूड प्वाइजनिंग में गन्ने का जूस पीने से पेट में दर्द, ऐंठन महसूस हो सकती है.

2. सिरदर्द होने पर न पीएं गन्ने का जूस

अकसर ही सिरदर्द की समस्या रहती है तो अधिक मात्रा में गन्ने का जूस पीने से परहेज करें. हालांकि आप सीमित मात्रा में गन्ने का जूस पी सकते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिरदर्द होने पर अगर गन्ने का जूस पीते हैं तो सिर घूमने, सिरदर्द बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

3. ब्लड शुगर बढ़ने पर न पीएं गन्ने का जूस

डायबिटीज रोगियों को डॉक्टर की सलाह पर ही गन्ने का जूस पीएं. दरअसल, गन्ने में शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है.जो शरीर में ग्लाइसेमिक लोड बढ़ सकता है. इसकी वजह से शरीर में ब्लड शुगर बढ़ सकता है और कई गंभीर रोग पैदा हो सकता हैं.

4. सर्दी-जुकाम होने पर न पीएं गन्ने का जूस

जिन लोगों को सर्दी-जुकाम की समस्या है, उन्हें गन्ने के जूस के सेवन से बचना चाहिए. दरअसल, गन्ने के जूस की तासीर ठंडी होती है, इससे सर्दी-जुकाम और खांसी ट्रिगर हो सकती है. गन्ने का जूस गले में खराश, बलगम निकलना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.