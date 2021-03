100 करोड़ की वसूली मामला: देवेंद्र फडणवीस ने गृह सचिव को सौंपे सबूत, की CBI जांच की मांग

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में मनसुख हिरेन की मौत और 100 करोड़ की उगाही के मामले में मंगलवार को पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने गृह सचिव से मुलाकात की. देवेंद्र फडणवीस ने गृह सचिव से मुलाकात के दौरान इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की.

मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा, 'मेरे पास जो सबूत थे मैंने बंद लिफाफे में गृह सचिव को सौंप दिए हैं. मेरे पास जो जानकारी थी उसकी पूरी ब्रीफिंग भी मैंने उन्हें दी है. मैंने उनसे सीबीआई जांच की मांग की है. गृह सचिव ने मुझे कहा कि वो सारी चीजें देखेंगे और सरकार उस पर उपयुक्त कार्रवाई करेगी.'

I gave all evidence to Union Home Secy, in a sealed envelope. I've demanded CBI inquiry. He assured me he'll look into it & govt will take appropriate action. Why was the matter brushed under carpet? Why did state govt do nothing? Whom did they want to protect?: Devendra Fadnavis pic.twitter.com/2AgiAhwF7h

