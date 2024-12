1971 की वो सरेंडर वाली तस्वीर कहां गई? चर्चा बढ़ी तो सेना ने बताई नई और पुरानी पेंटिंग की पूरी कहानी

1971 War Painting: सोमवार को साउथ ब्लॉक में सेना प्रमुख के लाउंज में बांग्लादेश युद्ध के दौरान पाकिस्तान के आत्मसमर्पण वाली पेंटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इस पेंटिंग की की जगह एक 'अर्ध-पौराणिक' पेंटिंग लगाए जाने को लेकर प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने ऐतराज जताया. हालांकि अब इस पेंटिंग को लेकर भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि 1971 जंग वाली पेंटिंग को हटाया नहीं गया है, बल्कि दिल्ली छावनी के मशहूर मानेकशॉ सेंटर में शिफ्ट किया गया है.

कांग्रेस ने इस विवाद को उठाते हुए मोदी सरकार पर इतिहास को मिटाने और फिर से लिखने की कोशिश करने का आरोप लगाया. प्रियंका ने सोमवार को लोकसभा में कहा,'पाकिस्तानी सेना को भारत के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दिखाने वाली तस्वीर सेना मुख्यालय से हटा दी गई है. उस तस्वीर को वापस लगाया जाना चाहिए.'

इस तस्वीर को हटाने पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देने वाले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस फैसले को 'परेशान करने वाला' और 1971 की जंग की ऐतिहासिक याद का अपमान करार दिया. उन्होंने कहा कि यह इस देश में बहुत दुखद बात है कि जब 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मना रहे हैं, तब रक्षा मंत्रालय से ऐतिहासिक तस्वीर हटा दी गई है. यह दर्शाता है कि मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार अतीत की सभी ऐतिहासिक चीजों को मिटाना चाहती है.'

On the occasion of #VijayDiwas, #GeneralUpendraDwivedi #COAS, along with the President #AWWA, Mrs Sunita Dwivedi, installed the iconic 1971 surrender painting to its most befitting place, The Manekshaw Centre, named after the Architect and the Hero of 1971…

