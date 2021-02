Maharashtra Corona Update: 1126 नए मरीजों ने बढ़ाई Wardha प्रशासन की चिंता, जानिए Curfew डिटेल

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के वर्धा में शनिवार रात आठ बजे से सोमवार की सुबह आठ बजे तक फिर कर्फ्यू (Curfew) लगाया गया है. इस दौरान मेडिकल स्टोर्स और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी. इस नए आदेश के तहत शहर के पेट्रोल पंप भी बंद रखने को कहा गया है. वर्धा (Wardha) जिले में पिछले 10 दिनों में कोरोना वायरस (Coronavairus) संक्रमण के 1126 मरीज बढ़े हैं. पिछले हफ्ते भी वर्धा मे शनिवार रात आठ बजे से सोमवार की सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था.

तेजी से वापसी करती कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी है. प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ाई है. वर्धा जिला कलेक्टर प्रेरणा एच देशभर ने पिछले हफ्ते ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेजों को अगली सूचना तक बंद रखने का आदेश दिया था.

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना 8,333 नए केस सामने आए हैं. इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढकर 21,38,154 हो गई है. पिछले 24 घंटे के दौरान सूबे में कोरोना से 48 मौतें हुई हैं. इसके बाद यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 52,041 हो गई है. महाराष्ट्र में शुक्रवार को 4,936 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया. राज्य में अब तक 20,17,303 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं.

Today, newly 8333 patients have been tested as positive in the state. Also newly 4936 patients have been cured today. Totally 2017303 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 67608.The patient recovery rate in the state is 94.35%

