दिल्ली में टीचर की हैवानियत! बच्ची के सिर में मारी कैंची, जमकर पीटा और फिर बालकनी से नीचे फेंक दिया

Girl beaten and threw from first floor: लोगों ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बच्ची को हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.