Independence Day 2024: भारत आज यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘आज, विभाजन भयावह स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई, और हमारे इतिहास के उस दुखद दौर में पीड़ित सभी लोगों के धैर्य और दृढ़ता की सराहना करता हूं.’

PM Narendra Modi tweets, "On # Partition Horrors Remembrance Day, we recall the countless people who were impacted and greatly suffered due to the horrors of Partition. It is also a day to pay tributes to their courage, which illustrates the power of human resilience. A lot of… pic.twitter.com/cjjwJBpfER

— ANI (@ANI) August 14, 2024