फूड पॉइजनिंग के कहर से 80 से ज्यादा NCC कैडेट्स अस्पताल में भर्ती, गुस्साए लोगों का ले.कर्नल पर हमला

Food Poisoning: केरल में एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) के 80 से ज्यादा कैडेट्स को कथित फूड पॉयजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें दो लोगों (एक स्थानीय काउंसिलर और एक वामपंथी पार्टी के नेता) को कैंप परिसर में सीनियर सेना अधिकारी पर हमला करते हुए देखा गया. 23 दिसंबर को त्रिक्काकारा के केएमएम कॉलेज में 21 केरल बटालियन एनसीसी के 80 से ज्यादा कैडेट्स ने खाने के बाद अस्वस्थता की शिकायत की. इसके बाद ये दोनों और कुछ अन्य लोग कैंप परिसर में घुस गए और लेफ्टिनेंट कर्नल कर्णैल सिंह पर हमला किया.

वीडियो में दिखाया गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल को दीवार से धक्का दिया गया और एक व्यक्ति ने उनका गला पकड़ा हुआ था. जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें अपनी बांह से दबा दिया, जिससे सेना अधिकारी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की. बाद में एक व्यक्ति जिसने नीले रंग टी-शर्ट पहनी हुई है,जो चाकू जैसा दिखने वाले हथियार से उसे धमकाया. वीडियो में दिखाई देता है कि इसी बीच एक पुलिसकर्मी घटना स्थल पर आता है एक आरोपी को धक्का देकर हालात संभालने की कोशिश कर रहा है. इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह की गर्दन और पीठ पर चोटें आईं.

Shocking assault on a Lt Colonel at a NCC camp near Kochi in Kerala following allegations of food poisoning suffered by a few cadets.

Hope the goons who assaulted him have been arrested. pic.twitter.com/qQgrBoYAKQ

— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) December 30, 2024