मॉल के महिला टॉयलेट में बुर्का पहनकर पहुंचा एक शख्स, बना रहा था Video; अब हुआ ये हाल

Kochi News: कोच्चि पुलिस ने एक 23 वर्षीय व्यक्ति को बुर्का पहनकर महिला के रूप में कपड़े पहनने और महिला शौचालय से वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. घटना मंगलवार शाम एक मशहूर मॉल में हुई. आरोपी की पहचान अभिमन्यु के रूप में हुई है, जो कोच्चि में कार्यरत एक रोबोटिक्स इंजीनियरिंग स्नातक है.

आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उस पर आईपीसी की धारा 354 (सी) (ताक-झांक), 419 (प्रतिरूपण) और आईटी अधिनियम की धारा 66ई के तहत मामला दर्ज किया गया है.

‘कैमरा दरवाजे के पास रखा‘

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अभिमन्यु कथित तौर पर मॉल में महिलाओं के शौचालय में घुस गया, उसने अपना मोबाइल फोन एक बॉक्स में रखा और महिलाओं की गुप्त रूप से फिल्म बनाने के लिए उसे दरवाजे के पास रख दिया. हालांकि, उसके संदिग्ध व्यवहार को सुरक्षा कर्मियों ने देखा जिन्होंने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बुर्का और फोन किया जब्त

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अभिमन्यु के फोन के साथ-साथ अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया बुर्का भी जब्त कर लिया है.

Kerala techie arrested for planting camera in Kochi mall's women's bathroom

Police arrested Abhimanyu (23) for trying to place a camera in the washroom of Lulu Mall, Kochi, Kerala

The mobile camera was placed inside the washroom after wearing a Burqa. pic.twitter.com/oJ39qEGfzC

