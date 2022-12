Rahul Gandhi T Shirt: ‘आज फिर टी शर्ट में?’...इस सवाल पर राहुल गांधी ने दिया ये जवाब

Rahul Gandhi News: भारत जोड़ो यात्रा पर जब से राहुल गांधी निकले हैं वह टी शर्ट में ही लगातार नजर आ रहे हैं. दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में भी वह सिर्फ टी शर्ट में ही दिखे, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां थम नहीं रही हैं. उनके विरोधियों से लेकर समर्थक तक सब ठंड में उनके टी-शर्ट पहनने पर चर्चा कर रहे हैं. इस बीच बुधवार को राहुल गांधी एक बार दिल्ली में टी शर्ट में ही नजर आए. इस मौके पर एक रिपोर्टर ने उनसे टीशर्ट के बारे में पूछ ही लिया जिसका उन्होंने मजेदार जवाब दिया.

रिपोर्टर ने उनसे पूछा राहुल जी आज फिर टी शर्ट में. इस पर उन्होंने जवाब दिया- ‘जब तक चल रही है तब तक चला रहे हैं, नही काम करेगा तो देखेंगे’. इस सवाब जवाब का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi replies to a question about him wearing a T-shirt.

Reporter to Rahul Gandhi: Today also in T-shirt...

Rahul Gandhi: T-shirt hi chal rahi hai aur jab tak chal rahi hai chalayenge... pic.twitter.com/S5OB4TuKfZ

