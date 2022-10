AAP नेता राजेंद्र गौतम पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का आरोप, बीजेपी ने केजरीवाल और मंत्री के खिलाफ की शिकायत

Delhi News: दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानने की शपथ में शामिल होने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है. भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है. दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि सीएम केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर राजेंद्र पाल गौतम को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने साधा निशाना

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा, 'हिन्दू विरोधी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री ने जो हजारों लोगों के मध्य हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान किया, वो क्षमा योग्य नहीं है. क्या किसी भी धर्म के प्रति ऐसे जहर उगलने की इजाजत AAP के मंत्रियों को है? अरविंद केजरीवाल अगर जरा भी शर्म बची है तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करो.' उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो आम आदमी पार्टी को अपने राजनीतिक दल में भी नहीं रखना चाहिए.

"मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्रीराम, श्रीकृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, न ही उनकी पूजा करूंगा।"

Arvind Kejriwal’s minister Rajendra Pal executing the “Breaking India” project. Make no mistake, Kejriwal is the prime sponsor of this Hindu hate propaganda… pic.twitter.com/SZNBE2TJNC

— Amit Malviya (@amitmalviya) October 7, 2022