ED के एक्शन से कांग्रेस में टेंशन, INC के सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर लगाए आरोप

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड से जुड़े Young India Limited के दफ्तर के सील होने के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने अन्य सीनियर नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस PC में कहा गया कि आगामी 5 अगस्त को कांग्रेस महंगाई पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है जिसकी इजजात अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला.

LIVE: Congress Party briefing by @DrAMSinghvi and Shri @Jairam_Ramesh at AICC HQ.

— Congress (@INCIndia) August 3, 2022