विधान सभा चुनाव में जीत के बाद अब सरकार गठन पर मंथन, पीएम आवास पर अहम बैठक

नई दिल्लीः चार राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भाजपा अब सरकार गठन को लेकर मंथन कर रही है. इस क्रम में आज रविवार को प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक बुलाई गई. पीएम मोदी के घर पर यूपी, उतराखंड और गोवा सरकार गठन को लेकर बैठक हुई. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व बीएल संतोष समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए.

पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भाजपा अब सरकार गठन को लेकर मंथन कर रही है. बता दें कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग चुकी है. यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम होंगे तो मणिपुर में बिरेन सिंह दोबारा राज्य की सत्ता संभालेंगे.

I've been working for development of Goa for three years of my term as CM... BJP observers are coming tomorrow for Party Legislature meeting. Everything will be decided in the meeting tomorrow. I'll gladly accept the responsibility given by Party: Goa Caretaker CM Pramod Sawant pic.twitter.com/DGXVGLaBpl

