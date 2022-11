नोएडा के Twin Tower के बाद अब गुरुग्राम की बिल्डिंग पर एक्शन, जल्द ही मिट जाएगा नामो निशान

Gurugram Chintels Paradiso Demolition: नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टॉवर की ही तरह गुरुग्राम में भी चिंटेल पैराडीसो सोसायटी पर कार्रवाई की पूरी तैयारी हो चुकी है. ट्विन टॉवर विध्वंस के विध्वंस के बाद कई हाउसिंग सोसाइटी जांच के दायरे में आ गई हैं. गुरुग्राम में चिंटेल पैराडीसो सोसायटी के एक टावर को जिला प्रशासन ने गिराने का आदेश दिया है. आईआईटी दिल्ली की टीम की संरचनात्मक कमियों की रिपोर्ट का हवाला देते गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शनिवार को घोषणा की कि सोसायटी के टॉवर को ढहा दिया जाएगा. इस टॉवर की कमियों को मरम्मत के बाद ठीक नहीं किया जा सकता.

ढहाया जाएगा चिंटेल्स पैराडीसो सोसायटी का एक टावर

हरियाणा के गुरुग्राम में चिंटेल्स पैराडीसो सोसायटी का एक टावर, जो फरवरी में आंशिक रूप से ढह गया था, उसे जल्द ही विध्वंस कर गिरा दिया जाएगा. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)- दिल्ली की एक टीम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को कहा कि टावर की संरचनात्मक कमियां ‘‘ मरम्मत से परे’’ पाई गईं.

Haryana| We'll pass orders to demolish D-tower of Chintels Paradiso society in Gurugram's Sec-109 where a portion of an apartment's roof collapsed on Feb 10,leading to many injuries& death of 2 people. Will direct to settle claims of D-tower allottees within timeline: Gurugram DC pic.twitter.com/d4g6aUYCra

