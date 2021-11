इन शहरों में WFH के साथ कंस्ट्रक्शन पर रोक, फैक्ट्रियों में तालाबंदी की सिफारिश; जानिए क्यों

नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण (Pollution) से बिगड़ रहे हालातों के बीच राजधानी दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ती दिख रही है. दिल्ली में कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब एनसीआर के शहरों में भी कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं. दिल्ली सरकार ने मंगलवार को यूपी, पंजाब और हरियाणा के साथ मीटिंग में NCR में वर्क फ्रॉम लागू करने का प्रस्ताव दिया है.

दिल्ली की पॉलिसी को देख रहे अधिकारियों ने इसके साथ ही पूरे एनसीआर में चालू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को तत्काल प्रभाव से रोकने और इंडस्ट्री का काम-काज बंद करने की मांग भी की है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के साथ हुई मीटिंग में, हमने (दिल्ली सरकार) NCR में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही एनसीआर में कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाने और इंडस्ट्रीज को भी बंद करने की बात कही है.

आपको बताते चलें कि आज की अहम बैठक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर हुई थी. प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और एयर मॉनिटरिंग कमीशन (AMC) को NCR राज्यों के साथ मीटिंग करने का निर्देश दिया था. गोपाल राय ने बताया कि इस मीटिंग में दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों ने भी सुझाव रखे हैं. अब दिल्ली सरकार को कमीशन की ओर से जारी होने वाले आदेश का इंतजार है.

दिल्ली में जहरीली हो चुकी आबोहवा को सुधारने के लिए हर स्तर पर चिंता जताई जा रही है. सीएम खुद हालात पर नजर रखे हैं. इस बीच गोपाल राय ने आज बताया कि सोमवार को DPCC की टीम ने कई इलाकों का दौरा किया था और देखा था कि प्रदूषण को काबू करने के लिए कौनसे तरीके अपनाए जा सकते हैं.

We propose that Punjab, Haryana, UP should also follow:

▪️Work From Home

▪️Ban construction work

▪️Shut all Industries to fight Pollution

2nd phase of 'Red Light On, Gaadi Off' to curb vehicle pollution will be extended by 15 days till Dec 3 in Delhi

