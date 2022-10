Delhi Pollution: दिवाली पर लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे, जहरीली हुई दिल्ली-एनसीआर की हवा; हालात बिगड़ने के आसार

Delhi Air Quality After Diwali: दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसके बाद प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है. प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा पहले ही दूषित थी. दिवाली पर शाम के समय से प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था.

यही हाल नोएडा और गुरुग्राम का भी रहा. लोगों ने रोक के बावजूद जमकर पटाखे जलाए. बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक धुंध की चादर देखने को मिल सकती है. ये आशंका पहले ही जताई गई थी कि राजधानी की हवा में सांस लेना दुश्वार हो सकता है.

दिल्ली-नोएडा में दिवाली की रात हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. दिल्ली में AQI 323 और नोएडा में 342 रहा. दिल्ली के कुछ इलाकों में यह 400 को पार कर गया. पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं और वायु प्रदूषण बढ़ाने में मददगार अनुकूल मौसमी दशाओं के कारण हवा और खराब हो गई. गुरुग्राम में सुबह 5 बजे एक्यूआई 245 दर्ज किया गया.

Air pollution worsens in Delhi-NCR on the night of Diwali, air quality plummets to 'Very Poor' category in Delhi and Noida. pic.twitter.com/1GkAyt952F

— ANI (@ANI) October 24, 2022