Airport Free Things: एयरपोर्ट पर ये चीजें होती हैं एकदम Free, नहीं खर्च करना पड़ता एक भी रुपया

Not A Single Rupee Will Have To Be Spent: एयरपोर्ट का नाम सुनते ही सबके दिमाग में लग्जरी और महंगी (Expensive) चीजें ही आएंगी. लेकिन आलीशान एयरपोर्ट्स पर आप कुछ ऐसी चीजों का फायदा भी उठा सकते हैं जिनके लिए आपको एक भी रुपया अदा नहीं करना पड़ेगा. ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर आपको फ्री (Free) में वॉटर बोतल रिफिल करने की सुविधा मिलेगी.

मुफ्त में पढ़ सकते हैं किताबें

कुछ एयरपोर्ट्स में बुक स्वैप पॉइंट्स (Book Swap Points) अवेलेबल होते हैं. यहां आप अपनी पसंदीदा किताबों को मुफ्त में पढ़ सकते हैं. एयरपोर्ट पर अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप विशेष सहायता (Special Assistance) का फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए एयरपोर्ट आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा.

ये भी पढें: रेस्टोरेंट में खाना खाने गए परिवार ने की ऐसी हरकत, यूजर्स बोले- 'इनसे गंदा कोई नहीं'

फ्री वाई-फाई और एक्सरसाइज रूम

सभी एयरपोर्ट्स पर आपको फ्री वाई-फाई (Free Wi-Fi) की सुविधा जरूर मिलेगी. अगर आप अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं तो आप बेझिझक अपना फोन एयरपोर्ट के वाई-फाई से कनेक्ट करके जितना चाहे उतना नेट यूज कर सकते हैं. इसके अलावा कई देशों के एयरपोर्ट्स आपको एक्सरसाइज रूम (Exercise Room) की फैसिलिटी भी देते हैं. आप मुफ्त में फ्लाइट के लेट होने पर यहां आकर अपनी एक्सरसाइज या योग (Yoga) कर सकते हैं.

ये भी पढें: क्या होता है 'डूम्सडे प्लेन' जिसका मतलब है कयामत का दिन, खास बातें जानकर होंगे हैरान

लगेज टैग्स की कर सकते हैं मांग

एयरपोर्ट पर अपने बैग (Luggage Bag) को ढूंढने में या पहचानने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने सामानों पर लगाने वाले टैग (Luggage Tags) मांग सकते हैं. आप इन फ्री टैग्स पर नाम लिखकर अपने सामान को एक साथ रख सकते हैं.

LIVE TV