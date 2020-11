Farmers Protest: प्रदर्शन कर रहे किसानों से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, कही ये बात

नई दिल्‍ली: राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली (Delhi) के अंदर और इससे लगी सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों (Farm Bill 2020) के विरोध में डटे किसानों (Farmers Protest) से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने अपील की है. उन्‍होंने कहा है कि विरोध कर रहे किसानों की हर समस्‍या और मांग को सुनने के लिए सरकार तैयार है. उन्‍होंने कृषि मंत्री द्वारा 3 दिसंबर को चर्चा करने के लिए भेजे गए निमंत्रण की बात भी दोहराई.

गृह मंत्री ने कहा, 'पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग-अलग किसान यूनियन की अपील के बाद आज जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार आप से चर्चा के लिए तैयार है. हम आपकी सभी समस्‍याओं और मांगों को सुनेंगे और उन पर विचार करेंगे.'

#WATCH | I appeal to the protesting farmers that govt of India is ready to hold talks. Agriculture Minister has invited them on December 3 for discussion. Govt is ready to deliberate on every problem & demand of the farmers: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/pby5YjpMcI

— ANI (@ANI) November 28, 2020