आंध्र प्रदेश: तिरुपति मंदिर में टोकन लेने के दौरान भगदड़ मची, 7 श्रद्धालुओं की मौत; कई घायल

Tirupati Mandir News: तिरुपति में विष्णु निवासम के पास मची भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि घटना में 20 से 25 लोग घायल हुए हैं. भगदड़ तिरुपति के विष्णु निवासम में वैकुंठ द्वार सर्व दर्शन टोकन वितरण के दौरान मची. यह तिरुमाला में एक खास प्रवेश द्वार है जो गर्भगृह को घेरे हुए है. इसे केवल वैकुंठ एकादशी पर खोला जाता है. ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस दिन पर इस 'वैकुंठ द्वारम' से गुजरता है उसे वैकुंठ मिलता है.

तिरुपति जाएंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को सुबह 10.30 बजे तिरुपति जाएंगे. सीएम अस्पताल का दौरा करेंगे और उसके बाद अधिकारियों से बात करेंगे। सीएम ने टीटीडी चेयरमैन को आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। सीएम ने पुलिस को और अधिक बुंडोबस्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

IANS के अनुसार, यह घटना तीन जगहों पर हुई, जहां गुरुवार सुबह वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट जारी किए जाने थे. विशेष दर्शन टिकटों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़े हो गए थे, जिससे भगदड़ मच गई. घटना में मारे गए चार श्रद्धालुओं में तीन महिलाएं भी शामिल थीं. मृतकों में से एक महिला तमिलनाडु की थी. कुछ अन्य घायल हो गए और उन्हें श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#WATCH | Andhra Pradesh: A stampede-like situation occurred at Vishnu Nivasam in Tirupati during the distribution of Vaikunta Dwara Sarva Darshan tokens. More details awaited. pic.twitter.com/vhoEYGLW2U

टोकन के ल‍िए लाइन में थे 4,000 लोग

सभी श्रद्धालु टोकन के लिए लाइन में लगे थे. बताया जा रहा है कि करीब 4000 लोग यहां पर मौजूद थे. तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने घोषणा की थी कि गुरुवार सुबह पांच बजे से तिरुपति में नौ जगहों पर 94 काउंटरों पर विशेष दर्शन टिकट जारी किए जाएंगे. हालांकि, बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे थे. काउंटरों पर श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति मिलने पर अफरा-तफरी मच गई. उन्होंने एक-दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके कारण भगदड़ मच गई.

अधिकारियों के अनुसार, श्रीनिवासम, बैरागीपट्टेडा और सत्यनारायणपुरम में भगदड़ मची. पुलिस और टीटीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया. टीटीडी 10, 11 और 12 जनवरी को वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए गुरुवार सुबह 1.20 लाख टोकन जारी करने की योजना बना रहा था.

अपनों की तलाश में बदहवास परिजन

न्यूज एजेंसी ANI ने घटना-स्थल से ताजा फुटेज शेयर किया है. मौके पर पुलिस मौजूद है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. अब भी कई लापता हैं और उनके परिजन बदहवास होकर तलाश में जुटे हैं. एक वीडियो में परिजनों को पुलिस से बहस करते, उनसे जवाब मांगते देखा जा सकता है.

#WATCH | Andhra Pradesh | Visuals from outside Sri Venkateswara Ramnarayan Ruia Government General Hospital in Tirupati where the injured of the stampede that occurred at Vishnu Nivasam in Tirupati are admitted.

Four people have lost their lives in the stampede. pic.twitter.com/cpfsKiPx8U

