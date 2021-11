बाढ़ से हाहाकार: नदीं में फंसे 10 लोगों का वायुसेना ने कुछ ऐसे किया रेसक्यू, दिल दहला देगा वीडियो

नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है. ऐसे में अनंतपुर जिले में नदी में 10 लोग फंस गए. इन लोगों को भारतीय वायुसेना के एमआई-17 विमान के जरिए रेस्क्यू किया गया.

जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में चित्रावती नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया. जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा था, तभी एक कार में सवार चार लोग पुल पार कर रहे थे. लेकिन वे बाढ़ के पानी में फंस गए. देखते ही देखते कार बह गई. इस बीच लोग मदद की गुहार लगाने लग गए. उन्हें बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर 6 लोग जेसीबी लेकर पहुंचे. लेकिन पानी में जेसीबी भी फंस गई. ऐसे में 10 लोग मदद के लिए चीख-पुकार मचाने लगे.

#WATCH | Today, Indian Air Force's Mi-17 helicopter evacuated ten people stuck in the rising waters of Chitravati river in Ananthapur district, Andhra Pradesh, in difficult weather conditions.

(Video: IAF) pic.twitter.com/jT4qMBgxFl

— ANI (@ANI) November 19, 2021