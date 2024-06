Video: जब भरी सभा में चंद्रबाबू नायडू फूट-फूटकर लगे थे रोने, हाथ जोड़ते, पत्नी की दुहाई देते...वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Chandrababu Naidu: कहते है न, समय बड़ा बलवान होता है. एक दिन था जब आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) की सत्ता सीएम जगन मोहन रेड्डी के हाथ में थी, उस समय विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) थे. एक दिन आज है, जब चंद्रबाबू नायडू सीएम हैं, और जगन मोहन रेड्डी विपक्ष की भूमिका में हैं.

यह संयोग कहे या समय की ताकत, 2021 में चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पर बदले की भावना से सरकार चलाने का आरोप लगा रही थी. आज यानी 2024 में जगन के घर पर, ऑफिस पर जब नायडू की सरकार ने बुलडोजर चलवाया तो जगन मोहन रेड्डी नायडू पर बदले की भावना से सरकार चलाने का आरोप लगा रहे हैं. ये वही जगन हैं, जिनके राज में नायडू रो दिए थे, आइए जानते हैं वह किस्सा और देखते हैं वह रोने वाला वीडियो:-

जब नायडू रोने लगे

बात 19 नवंबर 2021 की है. चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के राज्य मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तभी 71 साल के नायडू फूट-फूट कर रोने पड़े थे. वो लगातार अपने चेहरे को हाथों से ढंक कर रो रहे थे.

चंद्रबाबू नायडू के रोने का वीडियो आप भी देखें:-

#WATCH | Former Andhra Pradesh CM & TDP chief Chandrababu Naidu breaks down at PC in Amaravati

He likened the Assembly to 'Kaurava Sabha' & decided to boycott it till 2024 in protest against 'ugly character assassinations' by YSRCP ministers & MLAs, says TDP in a statement pic.twitter.com/CKmuuG1lwy

— ANI (@ANI) November 19, 2021