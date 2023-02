Atal Bihari Vajpayee: अटल बिहारी वाजपेयी के 27 साल पुराने वो वादे जो पीएम नरेंद्र मोदी ने किए पूरे

Ayodhya Ram Temple: फरवरी के महीने को मोहब्बत का महीना कहा जाता है. 11 फरवरी को लोग प्रॉमिस डे मनाते हैं. यूं तो वैलेंटाइंस वीक को प्रेमी-प्रेमिकाएं सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन हम ऐसे पॉलिटिकल प्रॉमिस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था और उसको आज पीएम नरेंद्र मोदी साकार करने में जुटे हैं. वे पूर्व पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी.

दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर और धारा-370 जैसे मुद्दों पर बोल रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में सारे वादे तो पूरे नहीं हो पाए थे लेकिन पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कई वादों को मूर्त रूप दे दिया है.

दरअसल यह वीडियो है 27 साल पुराना. 27 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने से पहले संसद में जमकर गरजे थे. 1996 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने पीएम पद की शपथ ली थी. लेकिन बीजेपी की यह सरकार बहुमत न होने के कारण चल नहीं पाई थी. इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में पीएम मोदी ने कहा था, 'अभी मैं प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा.'

I wish you were with us on this historic day

And your dream comes true.. #AYODHYAVERDICT pic.twitter.com/F8hbg13BVa

— Ashish Tiwari (@ashishtiwari846) November 9, 2019