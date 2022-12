India-China Faceoff: चीन से झड़प के बाद अरुणाचल CM ने नेहरू पर फोड़ा ठीकरा, बोले- पटेल का था तवांग को भारत से जोड़ने का आइडिया

India-China LAC Clash: लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर तवांग में चीन के साथ हुई झड़प के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि तवांग को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का आइडिया सरदार पटेल का था.

उन्होंने एक कहानी भी सुनाई, जिसमें तवांग को भारत से जोड़ने और वहां तिरंगा फहराने का जिक्र है. उन्होंने कहा, 'तवांग को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का आइडिया सरदार पटेल का था. तब तक राज्य को नाम भी नहीं मिला था. उसे एनईएफए यानी नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था. तब प्रशासन असम के तहत आता था. संबंधित अधिकारियों को 1949 के शिमला समझौते के तहत तवांग सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा गया था.' न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो जारी किया है.

