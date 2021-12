'गुजरात दंगे किस सरकार में हुए?', एग्जाम के सवाल पर ओवैसी ने कही ये बात

नई दिल्ली: सीबीएसई की बुधवार को हुई 12वीं क्लास की परीक्षा में समाजशास्त्र के एक पेपर में आए क्वेश्चन को लेकर विवाद हो गया है. ये सवाल गुजरात दंगों (2002 Gujarat Riots) से को लेकर था. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इस मामले में ‘जिम्मेदार व्यक्तियों’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह चुका है लेकिन अब राजनीति भी शुरू हो गई है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल को सही ठहराया है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल को सही ठहराते हुए कहा, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है. 2002 में दंगों की निगरानी करने वाले सीएम अब पीएम हैं. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा- इसमें गलती कहां हुई है?

Class 12 Sociology question paper:

“The unprecedented scale & spread of anti-Muslim violence in Gujarat in 2002 took place under which govt?”

This is a factual question. The CM who oversaw the pogrom in 2002 is PM now. Where’s the error @cbseindia29? 1/2https://t.co/mgdRV4QX5R

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 2, 2021