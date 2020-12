बाबरी विध्वंस की बरसी पर Asaduddin Owaisi बोले- 'नई पीढ़ी को नहीं भूलने देंगे नाइंसाफी'

हैदराबाद: बाबरी विध्वंस (Babri Demolition) की बरसी पर एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बाबरी मस्जिद को याद किया. उन्होंने दो ट्वीट कर कहा कि आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने और सिखाने की जरूरत है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद 400 सालों तक खड़ी थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस नाइंसाफी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है.

पहले ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, 'आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं और उन्हें सिखाएं कि 400 से ज्यादा सालों तक अयोध्या में हमारी बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) खड़ी थी. इस मस्जिद के हॉल में हमारे पूर्वज इबादत करते थे और इसके आंगन में रोजा तोड़ते थे. जब उनकी मौत हो जाती थी तो बगल के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाता था.'

लाइव टीवी

दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने कहा, '22-23 दिसंबर 1949 की रात को हमारी बाबरी मस्जिद को अपवित्र किया गया और 42 सालों तक अवैध रूप से कब्जे में रखा गया. आज ही के दिन साल 1992 में पूरी दुनिया के सामने हमारी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को एक दिन की भी सजा नहीं हुई. इस नाइंसाफी को कभी मत भूलना.'

On the night of December 22-23 1949, our #BabriMasjid was desecrated & illegally occupied for 42 years

On this date in 1992, our masjid was demolished before the whole world. The men responsible for this did not see even a day's punishment

Never forget this injustice [2]

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 6, 2020