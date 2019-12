CAA: मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, 'असम की मिट्टी के लोगों के अधिकार कोई नहीं छीन सकता'

गुवाहाटी: असम (Assam) के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) ने कहा है सीएए (caa) से असम के लोगों के अधिकार और असम की भाषा और संस्कृति को कई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कानून असम के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं. हमें हमेशा जनता का समर्थन मिला है. सर्बानंद सोनोबाल ने कहा, 'मैं एक भूमिपुत्र हूं और मैं यहां असम के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हूं.'

Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal: In no way will the honour of Assam be affected. We will always have the support of the people and will move forward with peace in the state. #CitizenshipAmendmentAct https://t.co/8n7LcDdGmO pic.twitter.com/8rQoRNfoU4

— ANI (@ANI) December 20, 2019