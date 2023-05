Assam Politics: मुसलमानों को अब नहीं मिलेगा बहुविवाह का अधिकार! इस बड़े राज्य में शुरू हुई पहल, कानून में बदलाव के लिए कमेटी का गठन

'हम विशेषज्ञ समिति बनाने जा रहे'

सीएम हिमंता ने ट्वीट करके कहा, 'असम सरकार ने यह जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं. यह समिति एक समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 25 और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच करेगी.'

'फिलहाल UCC बनाने का विचार नही'

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा कहा, 'हम फिलहाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बनाने नहीं जा रहे हैं लेकिन हम एक राज्य अधिनियम के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं. इसके लिए हमने यह जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है कि राज्य सरकार के पास इस तरह का अधिकार है भी या नहीं.'

I plan to ban polygamy in Assam. We will create an expert committee to scrutinize the provision of the Muslim Personal Law (Shariat) Act, 1937, along with Article 25 in relation to the Directive Principle of State Policy for a Uniform Civil Code : HCM Dr @himantabiswa pic.twitter.com/o9tNQ7cPDu

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) May 9, 2023