Astronaut Story: जमीन पर चलना भूल जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, कई दिनों तक व्हील चेयर होता है सहारा; जानिए क्यों?

Astronauts can not walked after landing: जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से धरती पर लौटते हैं, तब कई दिनों तक ठीक से चल नहीं पाते हैं. ऐसे में उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है. क्या आप जानते हैं आखिर क्यों स्पेस से धरती पर आने के बाद कई दिनों तक अंतरिक्ष यात्री चल नहीं पाते हैं?