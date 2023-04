Atiq Ahmed Murder Case: हत्यारों ने अतीक-अशरफ पर दाग दीं 18 गोलियां और देखती रही UP पुलिस, क्यों नहीं की फायरिंग?

तड़ातड़ गोलियां बरसाते रहे हमलावर

अस्पताल परिसर में जब यह घटना हुई, उस वक्त मीडिया कर्मी उस दोनों माफिया बंधुओं के आगे-आगे सवाल पूछ रहे थे. गुड्डू मुस्लिम के बारे में पूछे जाने पर अतीक ने जवाब देना शुरू ही किया था कि तभी मीडियाकर्मी के रूप में पहुंचे हमलावर ने अतीक के सिर से सटाकर गोली (Atiq Ahmed Murder Case) मार दी. वहीं दूसरी ओर मौजूद हमलावर ने अशरफ को गोली मारी. एक-एक गोली लगते ही दोनों नीचे गिर गए, इसके बाद भी तीनों हमलावर रुके नहीं और तड़ातड़ गोलियां बरसाते रहें. जब उन्हें यकीन हो गया कि अब दोनों खत्म हो चुके हैं, तभी वे रुके और तुरंत ही हाथ ऊपर करके पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

अटैक होते ही भाग खड़े हुए पुलिसकर्मी

हैरानी की बात ये है कि जब यह घटना हुई, उस दौरान 8-10 पुलिसकर्मी आधुनिक हथियारों के साथ अतीक-अशरफ की सुरक्षा में साथ चल रहे थे. लेकिन हमलावरों की ओर से फायरिंग शुरू होते ही सभी पुलिसवाले अपनी जान बचाने के लिए तुरंत इधर-उधर भाग खड़े हुए. पुलिसकर्मियों ने हमलावरों (Atiq Ahmed Murder Case) को जवाब देने के लिए एक राउंड भी फायरिंग नहीं की. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर पुलिसकर्मी तुरंत जवाबी कार्रवाई करते तो हो सकता है कि अतीक-अहमद को इतनी गोलियां नहीं लगतीं और उन्हें अस्पताल ले जाकर बचाया जा सकता था.

मीडियाकर्मियों के रूप में पहुंचे थे हमलावर

वहीं घटनास्थल पर मौजूद रहे कई लोगों का कहना है कि सबकुछ इतनी तेजी में हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया. अतीक और अशरफ एक ही हथकड़ी से साथ में बंधे थे और आराम से चलते हुए बात कर रहे थे. लेकिन पहले से घात लगाकर खड़े हमलावर अचानक मीडियाकर्मियों की टीम में शामिल हुए और गोलियां बरसा दीं. अचानक गोली चलते ही शुरू में मीडियाकर्मियों के साथ सभी पुलिसकर्मी भी ओट लेने के लिए इधर-उधर भागे. जब उन्हें क्लियर हो गया कि हमलावर (Atiq Ahmed Murder Case) कितने हैं और किस हथियार से गोली चला रहे हैं तो उन्होंने उन्हें दबोचने की कोशिश की. हालांकि तब तक देर हो चुकी थी और दोनों माफिया भाई ढेर हो चुके थे.

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead by assailants while interacting with media.

(Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/PBVaWji04Q

— ANI (@ANI) April 15, 2023