Sikkim Avalanche: सिक्किम में बर्फीली तबाही, हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत, कई घायल, 350 को बचाया गया

इस हादसे ने प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. हादसे में घायलों को राज्य की राजधानी गंगटोक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नाथुला इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद 22 पर्यटकों को तुरंत बचा लिया गया था. हादसे के बाद सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था. सड़क से बर्फ हटाने के बाद बर्फ में फंसे 350 पर्यटकों और 80 वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हादसे के बारे में पूछे जाने पर बताया कि मौके पर बचाव और निकासी अभियान अभी भी जारी है. नाथुला चीन की सीमा पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. यहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं. बीआरओ ने बताया कि डेढ़ घंटे तक बर्फ में दबे रहने के बाद एक महिला को बचा लिया गया. फिलहाल उसका इलाज गंगटोक के एसटीएनएम अस्पताल में चल रहा है.

Reports of some tourists trapped in Avalanche on road towards Changu

4th April 2023#Sikkim pic.twitter.com/pVqaJm2nYq

