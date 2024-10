Ayodhya Deepotsav 2024: अयोध्या में दीपोत्सव का 8वां साल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खींचा राम रथ; लाखों दीये से सरयू तट जगमग

UP CM Yogi Adityanath In Ayodhya: भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्रीराममंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी और मथुरा में विराट उत्सव की ओर भी संकेत किया. 500 सालों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में सरयू तट पर एक साथ जगमग 28 लाखों दीये ने फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है.

दुनिया भर में ऑलटाइम फेवरेट फेस्टिवल ब्रांड बना अयोध्या दीपोत्सव

दुनिया भर में एक ऑलटाइम फेवरेट फेस्टिवल ब्रांड बन चुके अयोध्या दीपोत्सव के लगातार आठवें साल में सरयू के घाटों पर दीयों में तेल भरने के लिए करीब 30,000 लोग जुटे थे. रामलला के दर्शन, पूजन और प्रार्थना के बाद सीएम योगी ने साथी मंत्रियों, संतों और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर राम रथ को भी खींचा. जगमग राम की पैड़ी पर जुटे दुनिया भर के श्रद्धालुओं के साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश वासियों और सभी सनातन धर्मियों को दीपोत्सव के अवसर पर बधाई दी.

#WATCH | Ayodhya: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "...8 years ago when we came to celebrate Deepotsav for the first time, there was enthusiasm in the crowd and only one voice was resonating and only one slogan was being raised that "Yogi ji ek kaam karo Mandir ka nirman… pic.twitter.com/RP4upAiiXX

— ANI (@ANI) October 30, 2024