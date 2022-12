रात 11 बजे घर से बाहर निकला कपल तो लगा जुर्माना, पुलिस बोली- रात में घूमना जुर्म है और ऐंठ लिए...

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस द्वारा एक शादी-शुदा कपल को परेशान करने और पैसे हड़पने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां गुरुवार की रात को एक कपल बर्थडे पार्टी से लौट रहा था. घर के पास पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने रोक लिया और चालान के तौर PayTm से 1,000 रुपये देने के लिए मजबूर किया, जो की अवैध रूप से वसूली जैसी थी. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और सम्पीगेहल्ली पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है.

घटना के बाद पीड़ित व्यक्ति ने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी आपपीती सुनाई और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई. अपने ट्वीट में कार्थिक ने बताया, 'मैं एक दर्दनाक घटना के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरे और मेरी पत्नी के साथ बीती रात घटी है. रात के करीब 12:30 बज रहे थे. मैं और मेरी पत्नी एक दोस्त के यहां से केक काटिंग सेरेमनी में गए थे और वहांस से घर वापस आ रहे थे.'

फोन जब्त कर लिया

उन्होंने आगे बताया, 'हम अपने घर के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि पुलिस की एक वैन वहां पहुंची और पुलिस की वर्दी में दो लोग बाहर निकले. उन्होंने मुझसे अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा. उनकी बात सुन हम हैरान रह गए. एक सामान्य दिन में सड़क पर चलने वाले एक कपल को अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए.'

पुलिसकर्मी एक पिंक होयसला वैन में थे. कपल ने पुलिस को अपना आधार कार्ड दिखाया, जिसके बाद उन्होंने उनके फोन जब्त कर लिए और उनसे पूछताछ की. पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि पुलिस के इस रवैये से वो डर गए. हालांकि, उन्होंने विनम्रता के साथ जवाब दिया. इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने चालान बुक की तरह दिखने वाली चीज निकाली और हमारे नाम व आधार नंबर को उसमें नोट करना शुरू किया.

पुलिस ने कहा- रात 11 बजे के बाद घूमना जुर्म है

ये सब देख पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस वालों से पूछा कि किस वजह से चालान किया जा रहा है. इस पर पुलिस ने उन्हें बताया कि रात के 11 बजे के बाद सड़क पर घूमने की अनुमति नहीं है. कपल पुलिस की इस बात से सहमत नहीं थे लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी और उनके फोन भी जब्त कर लिए गए थे इसलिए उन्होंने बात को खत्म करने का फैसला किया.

If the protectors of law themselves break the law and prey on hapless citizens, whom do we turn to? (15/15)

@CPBlr @PoliceBangalore

— Karthik Patri (@Karthik_Patri) December 9, 2022