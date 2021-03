Bengaluru: डिलीवरी बॉय को निकालने पर Zomato की सफाई, कहा- कर्मचारी को केवल सस्पेंड किया है

बेंगलुरु: बेंगलुरु (Bengaluru) में फूड डिलीवरी में देरी होने पर कथित रूप से महिला कस्टमर को पंच मारने के विवाद में नया मोड़ आ गया है. जोमैटो (Zomato) कंपनी ने कहा है कि उसने अपने कर्मचारी (Zomato Delivery Boy) को नौकरी से निकाला नहीं है बल्कि कुछ समय के लिए सस्पेंड किया है. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद उसके बारे में फैसला लिया जाएगा.

जोमैटो (Zomato) ने ट्वीट करके कहा है कि वह अपने डिलीवरी पार्टनर के साथ लगातार टच में है. डिलीवरी बॉय कामराज को केवल पुलिस जांच तक के लिए सस्पेंड किया गया है. कंपनी अपने कर्मचारी की लगातार मदद कर रही है.

Hi there, please be assured, we are in constant touch with the delivery partner. His temporary suspension is as per protocol due to the ongoing police investigation. We are covering his earnings in the interim and have extended support to ensure the due process is followed.

वहीं जोमैटो (Zomato) के फाउंडर दीपिंद्र गोयल ने भी ट्वीट करके कहा,'हम मामले की सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं. हम हितेशा चंद्राणी और कामराज दोनों के संपर्क में हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं. हम हितेशा चंद्राणी के मेडिकल खर्च और डिलीवरी बॉय कामराज को कानूनी मदद दे रहे हैं. उसने 26 महीने में 5 हजार डिलीवरी की हैं. उसकी रेटिंग 5 में 4.75 है, जिसे बेहतरीन कहा जा सकता है.

I want to chime in about the incident that happened in Bengaluru a few days ago. @zomato pic.twitter.com/8mM9prpMsx

इससे पहले आरोपी डिलीवरी बॉय कामराज ने एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए दावा किया था, 'जाम के कारण डिलीवरी में देरी हो गई थी. मैंने इसके लिए उनसे माफी मांगी लेकिन वो (हितेशा चंद्राणी) मुझसे लगातार झगड़ा करती रहीं. इसके बाद उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो कंपनी ने पॉलिसी के मुताबिक खाना वापस लाने के लिए कहा. लेकिन हितेशा ने फूड पैकेट भी वापस नहीं किया. पैकेट वापस मांगने पर उसे चप्पल से मारने की कोशिश की गई. जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो लड़की का हाथ खुद ही उसके मुंह पर लग गया और हाथ में पहनी रिंग से उसे चोट लग गई.'

बेंगलुरु पुलिस जोमैटो (Zomato) के डिलिवरी बॉय कामराज को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसने ऑर्डर लेने से इनकार करने पर हितेशा चंद्राणी नाम की एक महिला को जोरदार मुक्‍का जड़ दिया था. बेंगलुरु के डीसीपी (साउथ ईस्‍ट) श्रीनाथ जोशी के मुताबिक, जोमैटो डिलिवरी बॉय को महिला पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है.

Karnataka: A delivery man of Zomato (in photo) has been booked and arrested for allegedly attacking a woman in Bengaluru, according to Bengaluru DCP (South East) Joshi Srinath

Zomato says, "We deeply regret this incident & apologise to Hitesha for this traumatic experience". pic.twitter.com/L3T4RUDvx2

— ANI (@ANI) March 11, 2021