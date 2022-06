Daily Panchang 23 june 2022 : आज पंचांग में जानिए शुभ मुहूर्त, योग, पूजा विधि और मंत्र

पटना: Aaj Ka Panchang: आज का पंचांग आपके लिये शुभ तिथि और मुहूर्त लेकर आया है. आज दिन गुरुवार है, विष्णुजी का दिन है. जानिए पञ्चांग में क्या है खास, बता रहे हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु.

तिथि दशमी 12:31 AM

नक्षत्र रेवती 10:09 AM

करण :

वणिज 12:31 AM

विष्टि 12:31 AM

पक्ष कृष्ण

योग शोभन 09:17 AM

वार गुरूवार

सूर्योदय 05:13 AM

चन्द्रोदय 01:56 AM

चन्द्र राशि मीन

सूर्यास्त 06:50 PM

चन्द्रास्त 02:24 PM

ऋतु वर्षा

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत 1944

शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:57 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास अमांत ज्येष्ठ

मास पूर्णिमांत आषाढ

शुभ समय

अभिजित 11:58 - 12:53

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 10:01 AM - 10:56 AM

कंटक 03:35 PM - 04:32 PM

यमघण्ट 06:15 AM - 07:12 AM

राहु काल 02:08 PM - 03:53 PM

कुलिक 10:01 AM - 10:56 AM

कालवेला या अर्द्धयाम 05:33 PM - 06:28 PM

यमगण्ड 05:22 AM - 07:05 AM

गुलिक काल 08:51 AM - 10:36 AM

दिशा शूल

दिशा शूल दक्षिण

ताराबल

अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती

चन्द्रबल

वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, मीन

आज भगवान बृहस्पति का व्रत रखना शुभ

मान्यता है कि इस दिन बृहस्पति भगवान का व्रत रखना शुभ माना जाता है. गुरुवार के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करने से घर परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहता है. शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बृहस्पतिवार के व्रत का आयोजन किया जाता है, वहां महालक्ष्मी जी का वास होता है और घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती.

पीली वस्तुओं का करें इस्तेमाल

भगवान विष्णु गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं. विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए पीली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, जैसे- केला, बेसन के लड्डू, पीले चावल आदि. इनका दान करने से भी समृद्धि आती है.

