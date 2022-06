Daily Panchang June 6 2022: जानिए सोमवार का पंचांग, आज के शुभ योग और मुहूर्त

Daily Panchang June 6 2022: आज 06 जून दिन सोमवार है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए. आज नहाने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत्, शमी का पत्ता, चंदन, शक्कर, शहद, फल, फूल, मिठाई आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए.

तिथि सप्तमी 03:04 AM

नक्षत्र मघा 10:34 AM

करण :

तैतिल 03:04 PM

गर 03:04 AM

पक्ष शुक्ल

योग हर्शण 01:39 AM

वार सोमवार

सूर्योदय 05:17 AM

चन्द्रोदय 10:56 AM

चन्द्र राशि सिंह

सूर्यास्त 06:51 PM

चन्द्रास्त 00:28 AM

ऋतु ग्रीष्म

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत 1944

शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:52 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास अमांत ज्येष्ठ

मास पूर्णिमांत ज्येष्ठ

शुभ समय

अभिजित 11:52 - 12:45

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 12:44 PM - 01:41 PM

कंटक 08:05 AM - 09:02 AM

यमघण्ट 11:53 AM - 12:46 PM

राहु काल 07:05 AM - 08:50 AM

कुलिक 03:32 PM - 04:26 PM

कालवेला या अर्द्धयाम 10:02 AM - 10:57 AM

यमगण्ड 10:32 AM - 12:16 PM

गुलिक काल 02:01 PM - 03:44 PM

दिशा शूल

दिशा शूल पूर्व

ताराबल

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती

चन्द्रबल

मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुम्भ, मीन