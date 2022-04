Indian Railway: बिहार आ रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने शुरू की कई स्पेशल ट्रेन, यहां देखें List

Patna: देश में एक बार फिर से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है. ऐसे में एक बार फिर से ट्रेन के टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो सकती है. इस हालात से बचने के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. चार अप्रैल से इनमें से कुछ ट्रेनों की सेवाएं शुरू की जा चुकी है. यात्रियों को सीटों के लिए होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए रेलवे की ओर से कुछ स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं शुरू की जा रही है.

स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे ने कही यह बात

