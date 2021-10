29 साल का हुआ Zee TV, 1992 में पहली बार भारत का सैटेलाइट चैनल डॉ. सुभाष चंद्रा ने किया था लॉन्च

Patna: #ZEEturns29 आज से ठीक 29 साल वर्ष पहले यानी 2 अक्टूबर 1992 को एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ( Dr Subhash Chandra) ने भारत का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल (First Satellite TV Channel) लॉन्च किया था, जिसे आज दुनियाभर में 'जी टीवी' (ZEE TV) के नाम से जाना जाता है. वह जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के संस्थापक भी हैं, जो चैनल लॉन्च से कुछ महीने पहले 15 दिसंबर 1991 को अस्तित्व में आया था.

'यह मेरे लिए भावनात्मक क्षण है'

ZEE की 29वीं वर्षगांठ पर कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका (CEO Punit Goenka) ने ट्वीट कर लिखा, 'यह मेरे लिए भावनात्मक क्षण है, क्योंकि यह कीमती संस्थान 29 असाधारण वर्ष पूरे कर रहा है. Zee ने अपने सभी हितधारकों के लिए वर्षों से जो मूल्य सृजित किए हैं, उस पर मुझे बहुत गर्व है.'

It is a rather emotional moment for me as this precious institution completes 29 extraordinary years. I am extremely proud of the immense value ZEE has created for all its stakeholders over the years. #ZEEturns29 — Punit Goenka (@punitgoenka) October 2, 2021

संघर्षों में गुजरा शुरुआती समय

हरियाणा के आदमपुर में जन्मे डॉ. सुभाष चंद्रा का ताल्लुक अग्रवाल बनिया परिवार से है. हालांकि, उनके शुरुआती दिन कठिन थे, क्योंकि उनका परिवार 3.5 लाख रुपए के कर्ज के कारण उनकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहा था.

It is the love you have showered upon us, that has enabled us to achieve these milestones! This journey has taught me that being challenged in life is inevitable, but being defeated is optional. Here's to many more successful years ahead! #ZEEturns29 — Punit Goenka (@punitgoenka) October 2, 2021

परिवारिक बिजनेस से जुड़े थे डॉ. चंद्रा

वहीं, स्कूल छोड़ने के बाद वह अपने परिवारिक बिजनेस से जुड़ गए. डॉ. चंद्रा ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ काम करते हुए खाद्यान्नों को खुले में रखने और विशेष प्लास्टिक शीट से ढकने का सुझाव दिया. इससे पहले अनाज को गोदामों में रखा जाता था.

90 प्रतिशत शीटें बेकार चली गई

उन्होंने एफसीआई को इस तरह की प्लास्टिक शीट्स बनाने को स्विस मशीन भारत लाने के लिए मनाया. हालांकि, विशेषज्ञता नहीं होने से 90 प्रतिशत शीटें बेकार चली गईं. इसके बाद उन्होंने इंजीनियरों को स्विट्जरलैंड भेजने का फैसला लिया, ताकि वे शीट्स बनाने की ट्रेनिंग ले सकें. यह युक्ति काम आई.

डिज्नीलैंड से ली प्रेरणा

डॉ. सुभाष चंद्रा ने अमेरिका के डिज्नीलैंड से से प्रेरणा लेते हुए अपना एडवेंचर पार्क (Adventure Park) शुरू करने का फैसला किया. उन्होंने 1989 में भारत का पहला मनोरंजन पार्क एस्सेल वर्ल्ड (Essel World) बनाने के लिए उत्तरी मुंबई में जमीन खरीदी.

Dish TV किया लॉन्च

एस्सेल वर्ल्ड और Zee TV के बाद डॉ. सुभाष चंद्रा ने भारत का पहला सैटेलाइट टेलीविजन प्रदाता डिश टीवी (Dish TV) लॉन्च किया. इसके अलावा वह युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से 'डॉ सुभाष चंद्र शो' (Dr Subash Chandra Show) नामक एक नया शो भी लेकर आए.

जीत चुके हैं कई अवार्ड

डॉ. चंद्रा 'ग्लोबल इंडियन एंटरटेनमेंट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर' (Global Indian Entertainment Personality of the Year) अवार्ड से भी सम्मानित हैं. उन्होंने वर्ष 2004 में यह पुरस्कार जीता था. डॉ. चंद्रा 'अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर' (Ernst & Young Entrepreneur of the Year) अवार्ड भी जीत चुके हैं. इसके अलावा वह 1999 में बिजनेस स्टैंडर्ड के 'बिजनेसमैन ऑफ द ईयर' (Businessman of the Year) रहे हैं. उन्होंने 2010 में 'इंडियन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग' (Indian News Broadcasting) अवॉर्ड जीता था.