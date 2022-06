Railway Recruitment 2022: भारतीय रेलवे योग्य उम्मीदवारों को देंगा नौकरी के अवसर, जानिए किन पदों पर होगी भर्ती

पटनाः Railway Recruitment 2022: भारतीय रेलवे ने योग्य उम्मीदवारों के लिए नौकरी के अवसर लेकर आ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले डेढ़ साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान करने के बाद भारतीय रेलवे ने भी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में अगले एक साल में 1.5 लाख लोगों की भर्तियां की जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में रेलवे में औसतन सालाना 43 हजार से अधिक लोगों को नौकरी दी गई है. योग्य उम्मीदवार रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करें.

रेलवे में कितने पदों पर होगी भर्ती

रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगले एक साल में 1,48,463 लोगों को भर्ती किया जाएगा. जबकि 2014 से लेकर 2022 के बीच पिछले आठ वर्षों में औसतन सालाना 43,678 लोगों की भर्ती की गई है. रेलवे का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देना है.

वेतन और भत्तों पर व्यय विभाग की लेटेस्ट रिपोर्ट

जानकारी के लिए बता दें कि वेतन और भत्तों पर व्यय विभाग (Department of Expenditure on Pay and Allowances) की लेटेस्ट वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) की कुल संख्या 31.91 लाख थी. जबकि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40.78 लाख है. इसमें करीब 21.75 पोस्ट खाली हैं.

इन विभागों में होती है सबसे ज्यादा भर्तियां

जानकारी के अनुसार कुल वर्कफोर्स का करीब 92 फीसदी पांच प्रमुख मंत्रालयों और रेलवे, रक्षा (सिविल), होम मिनिस्ट्री, पोस्ट और रेवेन्यू से आता है.

प्रधानमंत्री का ऐलान

जानकारी के अनुसार केंद्र शासिक प्रदेशों के कर्मचारियों को छोड़ दें, तो 31.33 लाख कर्मचारियों के कुल हिस्से में से रेलवे का हिस्सा करीब 40.55 फीसदी है. बताया गया है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में रिक्तियों की डीटेल्स तैयार करने के लिए कहा गया था. सात ही बाद समग्र रूप से 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है.

कितने पद पर होगी कितनी भर्ती

रेलवे ने कहा कि 2014-15 से 2021-22 तक, इसकी कुल भर्ती 3,49,422 लोगों की औसत 43,678 प्रति वर्ष थी, जबकि 2022-23 में यह 1,48,463 लोगों की भर्ती करेगा.

ये भी पढ़िए- BCECE Exam 2022 : बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन में बचे हैं शेष दो दिन, जानिए अभ्यर्थी कैसे करें अप्लाई