UPSC IES ISS Exam 2022: IES और ISS परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस लिंक से अभी करें आवेदन

पटना: UPSC IES ISS Exam 2022: संघ लोक सेवा आयोग ने UPSC IES, ISS 2022 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया है. सभी इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर नोटिफेकेशन चेक कर सकते है और इसकी पूरी जानकारी जानने के साथ आवेदन कर सकते है. अधिसूचना के अनुसार आयोग देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 24 जून से 26 जून तक आईईएस और आईएसएस परीक्षा 2022 आयोजित करेगा.

ISS में लगभग 29 और IES में 24 भर्तियां निकाली गई है. यह भर्तियां परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन जारी होने की डेट - 06 अप्रैल 2022

आवेदन करने की लास्‍ट डेट - 26 अप्रैल 2022

आवेदन विड्रॉ करने की डेट - 04 मई से 10 मई 2022

एडमिट कार्ड जारी होने की डेट - 13 जून 2022

परीक्षा आयोजित डेट- 24 से 26 जून 2022

आवेदन करने के लिए योग्यता

भारतीय आर्थिक सेवा (IES) उम्मीदवारों के पास अर्थशास्त्र, अप्लाई इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी, Econometrics में पीजी की डिग्री होनी चाहिए. वहीं भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) के लिए उम्मीदवारों के पास स्टैटिस्टिक्स, मैथ स्टैटिस्टिक्स, गणितीय स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए.

ऐसे करें IES और ISS के लिए आवेदन

- सबसे पहले आपको UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा.

- इसके बाद ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC पर क्लिक करें.

- इसके बाद पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें.

- अब यहां मांगी गई डिटेल्स - नाम, पता, ईमेल, माता-पिता का नाम आदि भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.

- अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और फोटो पहचान पत्र अपलोड करें.

- अब उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

- इसके बाद उम्मीदवार परीक्षा केंद्र का चयन करें

- अब फॉर्म को सबमिट करें.

- ध्यान से आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

यह भी पढ़े- छात्र कर लें अपना बैंक खाता अपडेट, नीतीश सरकार स्कूली बच्चों को देने वाली है 489 करोड़ रुपये