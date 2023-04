NIA Raids: बिहार में PFI से जुड़े लोगों पर NIA का कसा शिकंजा, मोतिहारी-दरभंगा में पड़ी रेड

NIA Raids: बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है. मंगलवार (25 अप्रैल) की सुबह-सुबह बिहार के कई जिलों में एएनआई की टीम ने छापेमारी की. कहा जा रहा है कि यह छापेमारी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को लेकर की गई है. जानकारी के मुताबिक, NIA की टीम बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 17 ठिकनों पर छापेमारी कर रही है.

NIA की टीम ने बिहार के दरभंगा और मोतिहारी में PFI से जुड़े सदस्यों के ठिकानों पर रेड मारी. दरभंगा में डॉक्टर सारिक रजा और मो. महबूब के घर पर छापा मारा गया तो मोतिहारी में सज्जाद अंसारी के घर पर रेड पड़ी. एनआईए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद है. छापेमारी के दौरान घर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं. किसी को भी ना अंदर आने की इजाजत है और ना ही बाहर जाने की.

Bihar | NIA conducts raid on Dr Sarik Raza, a dentist located in the Urdu Bazaar of Darbhanga city and one Mehboob, a resident of Shankarpur village in Singhwara police station area, in connection with banned organisation Popular Front of India pic.twitter.com/bLX0vBgU4E

— ANI (@ANI) April 25, 2023